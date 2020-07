EIn Lied zeigt die Kunst der Franzosen, unsere Nachbarn !

Ihr lieben My Heimat´ler,ja, ich bin musicaffin, musicaddict, wenn Ihr wollt, hört Euch dieses eine "kleine " Stück von 4.47 Minuten an, gefunden auf der Youtube, die Bilder des schrecklichen Großbrandes der Kirche Notre Dame in Paris haben wir ja alle noch vor unserem inneren Auge, wie ein Turm in Flammen zusammenbrach und der Feuerschein in den dunklen Nachthimmel loderte und so viele Menschen auf den Strassen und Plätzen waren, den Brand zu sehen, und doch nicht wirklich fassen zu können.Notre Dame de Paris - Belle ( Esmeralda ) - aus dem Jahre 1998 -Das Stück zum Lied verfasste Victor Hugo, den ich so sehr liebe und verehre !lieben Gruß von Maarit aus München