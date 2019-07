Der -Hans-Mielich-Platz wird bunt!

Einweihung der Mosaikplatten-die Platten werden wir am 22.7. einweihen- sowas hat der H-M-P noch nie erlebt-



Seit 1996 setzt sich die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben für´s Viertel ein und gestaltet mit der Mosaikkünstlerin Hannah Oberndorfer die Bankzwischenräume mit Mosaiken.

Beim von der BI organisierten "Bunten Treiben" mit Schäfflertanz schufen die Besucher*innen die erste Mosaikplatte

Beim Münchner Selbsthilfetag am Marienplatz fertigten die Besucher*innen nun die 2. Mosaikplatte für die Bankzwischenräume am Hans-Mielich-Platz.

Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen-alle beteiligten sich mit großer Freude an der Platzverschönerungsaktion und fertigten ihre Hände aus bunten Fliesen.

So wird der Hans-Mielich-Platz nicht nur bunter sondern stärkt auch die Stadtgesellschaft und das Miteinander.

Das Viertel freut sich schon auf weitere bunte Mosaikplatten am Hans-Mielich-Platz, viele, wie die Frauenkunstwerkstatt von LebensArt e.V., wollen sich beteiligen und die Künstlerin freut sich über das erfolgreiche Projekt



www.mehrplatzzumleben.de