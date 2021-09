Anzeige

Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern

Seit 1990 unterstützt der Verein „Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister München e.V.“ Familien, denen ein Kind gestorben ist: Durch persönliche Beratung, Treffen in Selbsthilfegruppen und Trauerveranstaltungen.



Zur Feier des 30-jährigen Bestehens des Vereins findet am 24.9.2021 um 19.00 Uhr im Münchner Gasteig ein Benefizkonzert statt, das vom Polizeiorchester Bayern durchgeführt wird. Der Reinerlös kommt vollständig dem Verein zugute.



Im Carl-Orff-Saal wird das Kammerorchester des Polizeiorchesters Bayern zu hören sein, dessen Repertoire sowohl zeitgenössische Originalkompositionen als auch Arrangements von Meisterwerken der Musikgeschichte umfasst. Das Konzert startet festlich: Zunächst erklingt die Fanfare „Glorious Days“ des österreichischen Komponisten Sebastian Schraml, gefolgt von Dimitri Schostakowitschs „Festive Overture“, Franz Lehárs Konzertwalzer „Gold und Silber“ sowie Georges Bizets Suite Nr. 1 „L’Arlésienne“.



Der zweite Teil beginnt mit beschwingten Klängen: Artie Shaws „Concerto for Clarinet and Band“ und das von Lars J. Lange arrangierten Medley „Tatort Bühne I“. Die Zuhörer können sich auf bekannte Melodien aus nationalen wie internationalen Krimiserien und Thrillern freuen, wie beispielsweise Falcos „Kommissar“, das „Miss-Marple-Theme“ oder auch „Skyfall“, den Titelsong des gleichnamigen James-Bond-Films aus dem Jahr 2012 – mit Peter Seufert als Solist am Saxofon.



Konzertkarten werden über „München Ticket“ angeboten, und zwar in drei Kategorien ab 22 Euro: Benefizkonzert. Spenden für die Verwaisten Eltern sind jederzeit willkommen, auch vor Ort beim Konzert oder auf dem Spendenportal des Vereins.

