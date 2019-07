Immer wieder gern...,

...am Samstag, den 13.Juli 2019,traf sich, nun schon zum 4. Mal,eine kleine Gruppe vonum gemeinsam einen schönen Tagzu verbringen und dabei gleichzeitigwieder ein Stücketwas besser kennenzulernen...Nach dem Schloß MOSIGKAU, dem Gartenreich WÖRLITZ, dem Schloß BALLENSTEDT undder ROSEBURG, stand diesmal die, alsWunschziel auf unserem Programm...Lothar Teschner und seine Frau Antje, unsere Gastgeber in dieser Stadt, hatten im Vorfeldbereits den Tagesablauf vorbildlich geplant und organisiert, so daß wir, die aus NAUMBURG,DESSAU, WOLFEN und ASCHERSLEBEN Angereisten, uns ganz unbeschwert derBesichtigung der beeindruckenden historischen Bauwerke, dem DOM und demGelände des SCHLOSSES, widmen konnten...Natürlich kamen auch der Spaß und das leibliche Wohl an diesem Tag nicht zu kurz, so daßwir uns beim Auseinandergehen alle einig waren, wir sehen uns wieder, es war nicht dasletzte Treffen dieser Art...Herzlichen Dank, LOTHAR und ANTJE, für dieses schöne und unvergessliche Erlebnis ineurer Heimatstadt!Vielleicht klappt es beim nächsten Mal sogar mit unserem nächsten Wunschziel, nämlichNAUMBURG an der Saale, mit ihrem inzw. zum Weltkulturerbe zählenden weltberühmten Dommit der schönsten Frau des Mittelalters, der UTA aus Ballenstedt...(Tablet-Fotos)