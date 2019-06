Waldfest Friedberg

Hierzu noch ein kleiner Wegweiser:



Betr: Waldfest des Trachtenverein FriedbergText:Zu ihrem traditionellen Waldfest am 27./28. Juli läd der Trachtenverein Friedberg auf die Hügelsharter Höhe ein.Inmitten des Waldes ist ein gemütlicher Biergarten zu finden, wo an beiden Tagen für das leibliche Wohl Bestens gesorgt ist.Ein DJ unterhält die Gäste am Samstag ab 18 Uhr , ab 20 Uhr ist die Bar eröffnet.Am Sonntag 28. Juli gibt es ab 10 Uhr Weißwürste und Brenzen. Musikalisch werden die Gäste von der Stadtkapelle Friedberg unterhalten.Den ganzen Tag stehen unsere Waldfest Helfer aus der Küche für Essen und Trinken bereit.Die Vorsitzende des Trachtenverein Friedberg , Monika Heinsch ,kann den Besuchern einen Ausflug mit dem Radl zum Waldfest empfehlen.Die Anfahrt mit dem Radl ist besonders schön, es geht von Friedberg kommend, entlang der Staatsstrasse in Richtung Hügelshart, an der Beschilderung links in den Wald.Für die PKW Fahrer ist der Weg am Bahndamm bis zum Wald möglich. Den Kindern wird in mitten des Waldes ein Paradies zum spilen angeboten.Für die Helfer:Zum Aufbau treffen sich die Helfer am Freitag den 26. Juli ab 8 Uhr an der Garage beim Bauernbräukeller, oder anschließend für die weiteren Arbeiten im Wald.