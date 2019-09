Meitingen : Mittelschule |

Skigymnastik für Kinder

Jeden Mittwoch in der Mittelschulturnhalle in Meitingen.

17.00 bis 18.30 Uhr: Kinder von 7-12 Jahren

Für die Kinderskigymnastik suchen wir Unterstützung durch Eltern oder andere Sportfreunde!

Infos bei Bettina Sattler (Tel 08271 / 7491)



Skigymnastik für Erwachsene

Jeden Mittwoch von 19.00 bis 20.30 Uhr in der Mittelschulturnhalle in Meitingen.

Infos bei Ralf Kunz (Tel 08271 / 41151)