Meitingen : Evang. Gemeindehaus (Martin Luther Saal) |

Am 5. Oktober trifft sich die Krebsselbsthilfegruppe Meitingen/Wertingen 1

um 17 Uhr.

OA Dr. Nikolaos Balagiannis (Strahlenklinik/ZK Augsburg) spricht

in seinem Vortrag ab 18 Uhr im Martin-Luther-Saal des evangelischen Gemeindehauses

in Meitingen über

"Neue Wege und Möglichkeiten der Strahlentherapie bei der Behandlung von Krebs"

Der Vortrag ist öffentlich.