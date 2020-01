SHG-Frühstückstreff

Erfahrungsaustausch bereits vormittags von 9:30 - 12 Uhr bei einem gemeinsamen Frühstück im evang. Gemeindehaus in Meitingen bieten wir an dienstags:

3. März - 2. Juni - 1. September und am 3. November 2020

Kontaktnr. Tel. 08271/5555 A. Kraus bzw. Tel. 08273/2793 G. Krumschmidt