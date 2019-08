Fackelwanderung VGL Langenreichen e.V.

Kennt ihr schon Langenreichen wenn sich die Dämmerung über die Felder legt? Nein? Dann geht mit uns, der Kindergruppe "Wühlmäuse aus LA", auf eine unbekannte Reise. Gemeinsam laufen wir entlang der Felder und Wiesen von Langenreichen, werden den Tieren in der Dämmerung lauschen und den Duft der warmen Felder und Bäume bestimmen. Wir treffen uns zur gemeinsamen Stärkung bei Bratwurstsemmel und Getränk um 20 Uhr. Gut gestärkt treten wir gegen 21 Uhr unsere unbekannte Reise an. Gerne dürfen uns auch Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel begleiten. Bitte bringt zu unserer gemeinsamen Fackelwanderung eine Fackel, eine Laterne oder eine Taschenlampe mit. Kinder unter 6 Jahren bitte nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Treffpunkt: Feuerwehrhaus Langenreichen, Pfarreistr. 8.

Rückfragen gerne bei Manuela Wegner (wegner.manuela@t-online.de oder per WhatsApp 0170/2374959)