Den Sommer im Lechauwald erleben

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. lädt zu einer Entdeckungsreise in den urigen Lechauwald bei Meitingen ein, bei dem Sie seine vielen Bewohner im Sommer erleben können. Auwälder stellen besonders artenreiche Lebensräume dar, sind jedoch in ihrem Bestand bedroht. Warum dies so ist und wie es um den Auwald am Lech steht, erklärt Pentti Buchwald, der Förster der Walderlebniszentrums Oberschönefeld.Die Veranstaltung ist kostenfrei und für Erwachsene sowie Familien gedacht. Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de