Lechtalserenade mit Sonnwendfeier in Meitingen

Die SGL-Kapelle lädt gemeinsam mit dem MV Ellgau und MV Thierhaupten herzlich ein zur Lechtalserenade am Samstag, 22.06.2019 um 19:00 Uhr an der Schlosswiese in Meitingen.



Gemeinsam mit dem MV Thierhaupten und dem MV Ellgau veranstalten die Musikanten der SGL-Kapelle seit einigen Jahren den musikalischen Reigen - in diesem Jahr wieder in Meitingen. Unterhaltsame Blasmusik von Böhmisch bis Modern steht im Mittelpunkt der Serenade. Bei feinen Grillspezialitäten und kühlen Getränken laden wir Sie ein, einen gemütlichen Abend im Herzen Meitingens zu genießen.



An die Lechtalserenade schließt sich dann die Sonnwendfeier an, zu der die SGL-Kapelle seit vielen Jahren gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Meitingen e.V. einlädt.

Bei Einbruch der Dunkelheit wird von Pfarrer Gerhard Krammer das Johannifeuer gesegnet.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!