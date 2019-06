Meitingen : Markt |

"Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt" durch den Hort Meitingen



Die Eltern der Kinder des Hortes an der Grundschule Meitingen

bieten am Freitag, 7.Juni 2019 auf dem Wochenmarkt Kuchen zum Verkauf an.



Der Elternbeirat freut sich, über zahlreiche Besucher am Stand.

Das Geld kommt der Hortkasse zugute. Die Kinder werden vor Schuljahresende

eine Runde Eisessen gehen.