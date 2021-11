Wir laden Euch alle herzlich ein .....



zum Kolping-Gedenkgottesdienst am Sonntag, 05. Dezember 2021 um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Wolfgang in Meitingen.

Celebriert wird dieser Gottesdienst von unserem Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer.



Wir freuen uns auf Euer Kommen und Mitbeten.