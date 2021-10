Jahreskonzert des JBO-Meitingen

Meitingen : Turnhalle der Mittelschule |

Nach den erfolgreichen Picknickkonzerten im Sommer veranstalten wir in diesem Jahr wieder unser traditionelles Jahreskonzert. Dazu wollen wir Sie alle recht herzlich am Samstag, den 20.11.2021 um 19:00 Uhr in die Mittelschulturnhalle Meitingen einladen. Wir setzen in diesem Jahr unsere musikalische Weltreise fort und wollen mit Ihnen zusammen den hohen Norden erkunden. Seien Sie gespannt - denn wir treffen dabei auf Elsa, die Eiskönigin, oder begegnen wilden Wikingern.

Das Konzert findet unter den bekannten Hygienregeln und der 3-G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) statt. Eine Testmöglichkeit vor Ort ist vorhanden. Sollten Sie diese nutzen, sein Sie bitte schon um 18:30 Uhr vor Ort.