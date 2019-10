Jahreskonzert des JBO-Meitingen

Meitingen : Turnhalle der Mittelschule |

Auch in diesem Jahr wollen wir Sie wieder in die Welt der Musik entführen. Kommen Sie mit uns nach Afrika um einen traumhaften Sonnenaufgang in der Savanne zu erleben. Anschließend begeben wir uns in den Dschungel um mit wilden Tieren zu kämpfen und mit einem afrikanischen Stamm zu feiern. Als Abschluss lassen wir den Tag mit dem Bären Balu und einer großen Portion Gemütlichkeit ausklingen.

Wann und Wo Sie mit uns auf Reisen gehen können?

Am Samstag den 16.11.2019 und 19:30 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Meitingen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.