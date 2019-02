Jahreskonzert der SGL-Kapelle Meitingen

Am 16. März 2019 ist es wieder so weit: Das Jahreskonzert der SGL-Kapelle findet in der Mittelschulturnhalle in Meitingen statt. Beginn ist um 19:00 Uhr.

Das Konzert hat Tradition, jedes Jahr lädt die SGL-Kapelle alle Musikfreunde zu einem Konzertabend ein, von traditioneller, moderner bis hin zu konzertanter Blasmusik ist für jeden Musikgeschmack alles geboten.Das Vororchester und die SGL-Jugendkapelle bestreiten den ersten Teil des Abends und proben bereits seit Dezember fleißig für diesen großen Auftritt.Neu ist in diesem Jahr aber der musikalische Leiter: Mit Germán Moreno Lopez konnte ein überaus engagierter und musikalisch versierter Dirigent gewonnen werden, der seit November 2018 den Takt bei den drei Orchestern der SGL-Kapelle angibt. Mit seinem spanischen Temperament und Charme hat er sich bereits in die Herzen der Musikanten gespielt - diese Spielfreude und Begeisterung wollen die Akteure am Frühjahrskonzert zu Gehör bringen.Vor dem Konzert und in den Pausen bietet der Elternbeirat Häppchen und Getränke an.Der Eintritt ist frei - wir freuen uns auf Ihr Kommen!