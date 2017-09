Hobby – Freunde Meitingen

Meitingen : Rathaus |

Die Hobby–Freunde laden Sie herzlich ein zur Ausstellung im Rathaus in Meitingen.

Am Samstag 18. und Sonntag 19. November 2017 von 10:00h – 17:00h . Zu sehen ist eine große Auswahl an Werken aus dem Kunsthandwerk. Auch dieses Jahr findet wieder zu Gunsten des Kinderheims M. Baschenegg ein Sonderverkauf statt. Fotos: Daniela Mildner