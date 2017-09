Historischer Krimiabend in der Buchhandlung Eser in Meitingen

Meitingen : Buchhandlung Eser |

Der Autor Peter Orontes liest am Dienstag, 17. Oktober 2017 um 19.00 Uhr in der Buchhandlung Eser in Meitingen aus seinem historischen Erfolgskrimi „Die Tochter der Inquisition“

Wir schreiben das Jahr 1388 – Scheiterhaufen lodern, Ketzer werden gejagt und gefoltert und eine grauenvolle Mordserie stürzt die Stadt Steyr in Angst und Schrecken…Falk von Falkenstein und seine Frau ermitteln inmitten des rabenschwarzen Geschehens bis sie selbst in Gefahr geraten…

Die Lesung verspricht eine spannende Reise ins Mittelalter.

Anmeldung unter 08271 8144350 – Der Eintritt ist frei