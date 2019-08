Gottesdienst TimeOut – On Tour in der Buchhandlung Eser in Meitingen

Meitingen : Buchhandlung Eser |

Gottesdienst TimeOut – On Tour bei Euch in der Buchhandlung Eser in Meitingen am Dienstag 24. September um 20.00 Uhr

Gönn Dir `ne Auszeit…

Schule, Arbeit, Verpflichtungen, Stress, Zeiträuber,…

Nimm dir mal ne Auszeit. - Raus aus dem Alltag –

Den Glauben feiern, auch mal woanders.

Das bietet TimeOut – on Tour.

Dazu ist jeder herzlich eingeladen. JEDER, der eine AUSZEIT braucht. JEDER der bereit ist für NEUES.