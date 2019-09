Erwachsenenbläserklasse JBO-Meitingen

Meitingen : Mittelschule |

Sie möchten Musik machen?

Sie fühlen sich jugendlich, sind aber nicht mehr Jugendliche/r.

Dann sollten Sie unbedingt in unserer Erwachsenenbläserklasse mitspielen!

Völlige Neuanfänger oder Quereinsteiger können dort ein Blasinstrument erlernen und zusammen in einem Orchester proben.



Musik kennt keine Altersgrenze!!



Kommen Sie deshalb am Samstag, den



12. Oktober 2019 um 09:30 Uhr



zu unserer Informationsveranstaltung in die Mittelschule Meitingen.



An diesem Tag können Sie alle Instrumente ausprobieren und sich ausgiebig zu unserem neuen Projekt informieren.



Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie weitere Fragen, dann kontaktieren Sie Simone Möckl per E-Mail unter simone.moeckl@web.de.