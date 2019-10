Einladung zur Jahresausstellung der Hobby-Freunde Meitingen

Meitingen : Rathaus |

Auch in diesem Jahr zeigen die Mitglieder des Vereins eine große Auswahl ihrer Arbeiten.

Zu den von handgefertigten Exponaten gehören unter anderem Krippen, Schalen oder exklusive Schreibgeräte aus Holz. Ausgesuchte Bilder in unterschiedlichen Techniken sind ebenfalls zu sehen.

Zugunsten des Kinderheims „Marienheim“ in Barschenegg wird ein Sonderverkauf angeboten.



Die Ausstellung ist am Samstag den 23. und Sonntag den 24. November jeweils von 10 – 17 Uhr, im Meitinger Rathaus für Sie geöffnet.



Die Eröffnung mit musikalischer Umrahmung findet am 23. November um 10 Uhr statt.