5. Weihnachtshof der Waltershofener Vereine

Es weihnachtet wieder:

Der Nikolaus beehrt uns wieder

Selbstgemachte Spezialitäten und Leckereien

Am 08. Dezember richtet die Waltershofener Dorfgemeinschaft wieder den alljährlichen Weihnachtshof aus. Bei Punsch, Glühwein, Jagertee und warmer Küche wird sich gemeinsam auf die "Stade Zeit" eingestimmt. Außerdem gibt es wieder allerlei in liebevoller Handarbeit hergestellte Spezialitäten und Leckereien!Die Veranstaltung der Waltershofener Vereine - namentlich die Freiwillige Feuerwehr, der Gartenbau- und Landschaftspflegeverein, die Turn- und Sportgemeinschaft und die Lechspitz Löwen - startet um 18:30 Uhr vor dem Waltershofener Bürgerhaus. Zuvor findet um 18:00 Uhr ein besinnlicher Adventsgottesdienst in der Waltershofener Kapelle "Zum Gedächtnis der Sieben Schmerzen Mariä" statt.Ebenfalls kommt prominenter Besuch: Der heilige Nikolaus gibt sich die Ehre, die Jüngeren Gäste dürfen gespannt sein, was er alles mitgebracht hat...Auf Euer Kommen freut sichdie Dorfgemeinschaft Waltershofen