Tag der offenen Tür bei der SGL-Kapelle Meitingen

Meitingen : SGL GROUP Forum |

Am Sonntag Nachmittag, 21. Mai 2017 um 14:30 Uhr, zeigen die Nachwuchsmusikanten im Forum der SGL Group, was sie so alles im letzten Jahr gelernt haben.

Die Musikalische Früherziehung unter Leitung von Bianca Kunz und Cornelia März sowie die Flötenmäuse, die bei Bianca Kunz lernen, beweisen, dass schon ab dem Kindergartenalter das Erlernen von Orff-Instrumenten und Blockflöte großen Spaß macht. Das Vororchester und die SGL-Jugendkapelle unter Leitung von Florian Helgemeir präsentieren mit Blasinstrumenten ihr Können.

Im Anschluss stehen die Intrumentalausbilder und Vorstandsmitglieder für interessierte Eltern und Kinder für Fragen und das Ausprobieren der ersten Töne bereit.

Der Elternbeirat bietet Kaffee und Kuchen an.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen - der Eintritt ist frei!