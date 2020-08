Meitingen : Pfarreiengemeinschaft |

Während der Sommerferien laden wir herzlich ein zur Schnitzeljagd durch unsere Pfarreiengemeinschaft. An jeder Station findet ihr spannende Bibeltexte, interessante Anregungen zum Weiterdenken und tolle kreative und praktische Aufgaben für die ganze Familie!

Die Schnitzeljagd kann "am Stück" oder auch in einzelnen Etappen gemacht werden.

Wenn alle Station gefunden und gelöst wurden, erhaltet ihr einen Lösungssatz. Schickt diesen dann bis zum Ende der Sommerferien ans Pfarrbüro, so könnt ihr an unserem kleinen Gewinnspiel teilnehmen.

Los geht´s mit der ersten Station im Eingangsbereich der St. Wolfgangskirche in Meitingen. Die Hinweise zur jeweils nächsten Station findet ihr auf den Aufgabenblättern.

Viel Spaß!



(Text und Bild: PG Meitingen)