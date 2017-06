Meitingen : Rathausplatz |

Die nächste Pouzauger Ecke findet am Montag, 12. Juni 2017 um 19 Uhr statt. Diesmal trifft man sich am Boule-Platz hinter dem Rathaus. Jeder ist herzlich eingeladen, sich am Nationalspiel der Franzosen zu versuchen. Boulekugeln werden zur Verfügung gestellt. Bei schlechtem Wetter kommt die Gruppe im Gasthof Alte Post zusammen. Alle Freunde der Partnerschaft und alle Boule-Interessierten sind herzlich eingeladen.