Musik-Ausbildung bei der SGL Kapelle

Eigentlich hätte Mitte Mai der Tag der offenen Tür bei der SGL Kapelle stattfinden sollen. Aber nun schon zum zweiten Mal musste dieser Corona-bedingt ausfallen. Auch wenn derzeit so vieles anders ist als gewohnt: Die musikalische Ausbildung geht ungehindert weiter.

So bietet die SGL Kapelle auch für das kommende Schuljahr wie gewohnteinen Platz, um Musik aktiv zu erleben, beginnend mit derbei der die Kinder mit viel Spaß zusammen musizieren und sich dazu bewegen. Mit dem Bau einer eignen Trommel können die Kinder ihr natürliches Gespürs für Rhythmus und Metrum stärken und ausbauen. Das Spielen auf den vielen Orff- und Percussion-Instrumenten macht den kleinen Musikern besonders viel Freude. Auch das spielerische Erfahren erster Notenwerte steht dabei mit auf dem Programm - eine gute Vorbereitung auf das spätere Erlernen eines Instrumentes.Bei denlernen die Kinder das Spielen auf der. Jetzt geht es ans Notenlesen und das Zusammenspiel in der Gruppe. Tempo, Rhythmus und zweistimmig spielen werden gelernt.Das Erlernen einesstellt dann einen weiteren Hauptbestandteil in der Ausbildung dar. Mit professionellen Instrumentallehrern bietet die SGL Kapelle allen Interessierten eine Möglichkeit zum Musizieren auf den Instrumenten: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Waldhorn, Tenorhorn, Bariton, Euphonium, Posaune, Tuba und Schlagzeug und entsprechend des Leistungsstandes die Mitwirkung im Vororchester (nach ca. 1-2 Jahren Unterricht) oder der Jugendkapelle (nach ca. 3-4 Jahren Unterricht).• Informieren sie sich gerne auf unserer Homepage www.sgl-kapelle.de über die Ausbildung• Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder auch schon für eine Anmeldungo Musikalische Früherziehung und Flötenmäuse - Bianca Kunz - mfe@sgl-kapelle.deo Instrumentalausbildung - Teresa Schädle - ausbildung@sgl-kapelle.deo Sonstige Anliegen - Johannes Stuhler - jugendleiter@sgl-kapelle.deo Informieren Sie sich vor Ort über die Möglichkeiten der musikalischen Ausbildung bei der SGL Kapelleo nur bei schönem Wetter unter den gültigen Corona-Regelno Informieren Sie sich vorab auf unserer Homepage bzgl. des Ablaufs in Bezug auf die Corona-Regeln