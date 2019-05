Meitingen : Rathausplatz |

„La Notte Italiana“ – alle zwei Jahre verwandelt sich der Meitinger Rathausplatz seit 1989 in ein Stück Italien. Die JU Meitingen-Lechtal und all ihre fleißigen Helfer laden Sie recht herzlich dazu ein, mit uns zu feiern.

Erlesene Weine, steinofenfrische Pizzen und weitere italienische Spezialitäten sorgen für den kulinarischen Genuss an diesem Abend. Im feierlichen Ambiente des Rathausplatzes lädt die italienische Live-Musik zum Tanz ein. Ob als Apéritif oder Erfrischung an einem warmen Sommerabend - in der Bar erwartet Sie eine Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken.



Die Italienische Nacht ist zum festen gesellschaftlichen Bestandteil von Meitingen geworden. Seit nunmehr 30 Jahren strömen alle zwei Jahre tausende von Menschen auf den Rathausplatz und feiern ausgelassen bis tief in die Nacht. An dieser Tradition wollen wir festhalten und freuen uns, Sie auch in diesem Jahr wieder zur Italienischen Nacht begrüßen zu dürfen.