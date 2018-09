Herzliche Einladung zum Kinder- und Jugendkonzert der SGL-Kapelle am Sonntag, 28. Oktober 2018 ab 14:30 Uhr in der Gemeindehalle Meitingen

Meitingen : Gemeindehalle |

Bereits zu einer schönen Tradition geworden ist das Kinder- und Jugendkonzert der SGL-Kapelle Meitingen, das immer im Herbst stattfindet. Alle Jugendgruppen, die im Verein aktiv sind, aber auch viele Solisten oder kleine Essembles, zeigen hier an einem Nachmittag ihr Können.

Die Jungmusikanten freuen sich immer sehr darüber, wenn neben Eltern und Familienangehörigen auch viele Interessierte, ob jung oder alt, als Zuhörer begrüßt werden können.

Nützen Sie Ihren Sonntagsspaziergang, schauen Sie in der Gemeindehalle Meitingen vorbei! Der Elternbeirat bietet Kaffee und Kuchen gegen Spende an, die Einnahmen kommen der Jugendarbeit zu Gute.

Der Eintritt ist frei!