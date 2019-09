Halloween Party für alle Kinder aus Langenreichen

Es gruselt an allen Ecken, siehst du die Spinnen an den Decken. Schneckenschleim und Krötenkuchen, wir freuen uns auf all jene die uns verkleidet besuchen! Komm, wenn du dich traust am Donnerstag, 31.10.2019 um 18 Uhr zur Halloween Party in unser Spukschloss am Dorfplatz.

Gut gestärkt gehen wir gemeinsam gegen 18:30 Uhr am Dorfplatz auf Gespenster-Jagd.

Gerne dürfen auch die großen Gespenster, Hexen und Monster mitfeiern.

Die Oberhexen der Kindergruppe "Wühlmäuse aus LA" freuen sich schon auf einen gruseligen Abend am Lagerfeuer.

Anmeldung erforderlich unter: wegner.manuela@t-online.de oder WhatsApp / SMS unter 0170-2374959