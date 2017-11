Meitingen : Begegnungsstätte am Fiakerpark |

Der nächste Gesprächskreis für pflegende Angehörige findet am Montag, 4. Dezember 2017 um 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte am Fiakerpark, Schulweg 6 in 86405 Meitingen statt. Der Gesprächskreis wird mit einer Weihnachtsfeier das Jahr ausklingen lassen und sich auf die Weihnachtszeit einstimmen.