Fahrt in den Europa-Park Rust mit der JU Meitingen-Lechtal

Meitingen : Rathausplatz |

Die Fahrt wird am 19. August 2019 stattfinden. Um 4:15 Uhr ist der

Abfahrtszeitpunkt in Nordendorf (Grundschule, Schäfflerstraße 25) geplant.

Kurz darauf werden wir um 4:30 Uhr die restlichen Teilnehmerinnen und

Teilnehmer in Meitingen (Rathausplatz, Schlossstraße 2) abholen. Der

Unkostenbeitrag beträgt dabei 65 Euro pro Person. Darin enthalten sind die

Busfahrt sowie die Eintrittskarte. Die Heimfahrt ist für 19:00 Uhr geplant,

sodass wir voraussichtlich gegen 23:30 Uhr wieder in Meitingen

beziehungsweise wenig später in Nordendorf ankommen werden.



Meldet euch bitte bei uns, falls ihr Interesse habt, per Mail (philipp.schmid@ju-meitingen.de) oder telefonisch (08273/2672) bis spätestens zum 5. August.