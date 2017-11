Meitingen : Seniorenbüro |

Das Cafe Frohsinn öffnet am 06. und 20. November, sowie am 04. Dezember 2017. Öffnungszeit wie immer von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Danach legen wir eine kleine Feiertagspause ein und haben am 15.01.2018 und am 29.01. 2018 wie gewohnt geöffnet.