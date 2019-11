1. FFC Kindergardetreffen (Gemeindehalle Meitingen)

Meitingen : Gemeindehalle |

Liebe kleine und große Faschingsfreunde,



in der kommenden Saison 2019/2020 veranstalten wir das erste Mal ein extra Kindergardetreffen. Es haben sich schon viele tolle Kindergarden und Kindershowtanzgruppen von nah und fern angemeldet.



Stattfinden wir das Spektakel am Sonntag, den 26.01.2020 von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Gemeindehalle in Meitingen.

Werner- von- Siemens- Straße 2, 86405 Meitingen.



Für Euer leibliches Wohl wird bestens von unserem fleißigen Küchen und Serviceteam gesorgt.



Der "Eintritt" 3 Euro, welche Ihr dann als Verzehrgutschein einsetzen könnt.



Für alle weiteren Infos und Anmeldungen stehen wir Euch unter

auftritte@ffc-augsburg.de zur Verfügung.



Euer FFC Augsburg