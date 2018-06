Meißner : Neuer Weg | Ein ganz besonderes Erlebnis im Mai/Juni ist die

Mohnblüte

im Geo-Naturpark "Frau Holle-Land" am Hohen Meißner. Und obwohl ich nicht wirklich ein Fan der Farbe Rosa bin, "mußte" ich doch unbedingt auch mal hin.Auch, wenn schon das ein oder andere Mohnfeld relativ abgeblüht war, war es doch ein herrlicher Anblick. Die Mohnfelder werden wohl auch so angelegt, daß immer eines voll am Blühen ist.Es gibt einige Kilometer Wanderweg, zwar teils auch etwas bergan, aber insgesamt doch relativ leicht zu gehen. Durch die Tulpen- und Getreidefelder sind Wege mit Stroh angelegt worden, so daß man teils auch direkt durch die Felder gehen kann.Ein paar gaaaaanz wenige Eindrücke habe ich Euch mitgebracht!Viel Spaß beim Anschauen! :-))))