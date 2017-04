Wenn der Name Beruf(ung) ist!

Annette Glas hat im wahrsten Sinne des Wortes aus Ihrem Namen ihren Beruf, ihre Berufung gemacht und betreibt mit Austin Dowd das Forsthaus Glas Atelier in Sulzschneid.

Unter dem Motto Schönes in Sulzschneid ist über das Jahr verteilt eine Reihe von liebevoll arrangierten Veranstaltungen im Programm, deren Sommersaison 2017 mit einem Kleinen Frühlingsmarkt beginnt.

Planen Sie – jeweils von 14.00 bis 18.00 – am 30. April und 01. Mai also einen Abstecher zu Kunsthandwerk, Essen und Trinken ein und verschaffen sich daneben einen Eindruck von Glasmachen am Ofen in die Hoheneggstraße 7 im Marktoberdorfer Ortsteil Sulzschneid.Mundgeblasenes Glas, handgefertigter Glasschmuck, geschmolzene Glasbilder und Sonderanfertigungen zeichnen die Angebotspalette aus, welche neben dem Schau-Glas-Atelier von zahlreichen Kursangeboten um Glas und mehr abgerundet werden.Unter Telefon 0 83 49 / 97 61 70 oder www.forsthaus-glas-atelier.de sind weitere Informationen zu diesem Allgäuer Juwel erhältlich.Erich Neumann, freier Journalistüber DFJ Deutsche-Foto-Journalisten e. V. www.dfj-ev.dePostfach 11 11, 67501 WormsGSM +49 160 962 86 676e-Mail e.neumann@cmp-medien.dewww.cmp-medien.de© Bild: www.cmp-medien.de CC – Plakat zum 30.April/01. Mai 2017© Bild: www.cmp-medien.de CC – Annette Glas mit einem ihrer Lieblingsstücke© Bild: www.cmp-medien.de CC – Austin Dowd bei der Arbeit© Bild: www.cmp-medien.de CC – Glasschmelzofen© Bild: www.cmp-medien.de CC – Glasbearbeitungsofen© Bild: www.cmp-medien.de CC – Transparent zum 30.April/01. Mai 2017