+++ WEIHNACHTS-GEDANKEN +++

der Winter kommt - mit aller Gewalt.Es regnet und stürmt, dass sich die Bäume biegen...manch letztes Blatt bleibt in der Pfütze liegen.Den meisten von uns bleibt die Kälte erspart...für so viele jedoch ist es eisig und hart.Kein heißer Tee, keine Heizung die läuft..und wieder so vielen nur ein Seufzer entfleucht.Manchmal kann ich es kaum ertragen,den Gedanken und die Bilder all dieser "Armen",die gebückt ihre Habseligkeiten tragen.Von "Leuten", die es in den Händen hätten -schlicht und ergreifend vergessen werden.Nun steht Weihnachten kurz bevor...vielen der Armen graut's schon davor.Denn das ganze Jahr sind sie am kämpfen...oft allein und gequält von Ängsten!Zu Weihnachten ist und bleibt es besonders hart..denn die meisten (von uns) werden von ihren Familien und Liebe umarmt.Ich wünsche mir zu dieser Zeit:Seid achtsam und immer zur Hilfe bereit -denn wir - die Menschen von nebenan -wir sind es - die helfen können - jeder so, wie er es kann.Euch und uns allen wünsch(t)e ich von Herzen,dass alle Menschen im Warmen sitzen - im Schein der Kerzen.Niemand darf vergessen werden -denn wir alle dürfen hier sein - hier sein auf Erden.Miteinander und füreinander helfen und geben...so sollten wir alle gemeinsam leben.(©Luise Schoolmann 2019)Ja, das wünschte ich mir.Von Herzen Euch allen ein friedvolles, fröhliches und liebevolles Weihnachtsfest im Kreise Eurer Lieben.Gesundheit natürlich und allzeit Gelingen -vergesst nie, Euch auf Eure Liebe zu besinnen.Manchmal ist es nicht leicht,denn wir sind nicht alle „gleich“.Drückt ab und an ein Auge zu -bewahrt das ICH und auch das DU!Liebe ist Alles – Liebe ist Stark -auch wenn einmal der Kummer sehr nagt.Bewahrt Euch das – wenn Ihr jemanden in Eurem Herzen habt,der Euch die „Welt“ bedeutet.Alles Liebe und gesegnete Weihnachten – Merry Christmas – Bon Noel