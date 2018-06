+++ RA(S)TLOS +++

kreuz und quer.. hin und her.Sie ziehen auf, wie ein schweres Gewitter -das mit unglaublicher Kraft alles raus lässt.Du versuchst dich abzulenken mit schönen Gedanken -Erinnerungen, die wie Fotos in einer Schublade sehrweit nach hinten gerutscht sind.Und nicht immer hilft es,denn auch die allerschönsten und liebsten Erinnerungenkönnen nicht immer trösten - machen nicht glücklich.Nicht, weil sie es nicht waren, im Gegemteil -vermutlich waren es die wundervollsten deines Lebens -sondern, weil diese für immer verloren sind.Du konntest die Zeit und das Geschehene nichtaufhalten, obwohl du es mit aller Macht versucht hast.So ist es eben im Leben - in deinem Leben -der Regenbogen ist nicht immer bunt.Manchmal ist er einfach nur schwarz-weiß.Rastlos ziehen deine Gedanken -und irgendwann könnten sie dich zerreißen,wenn dein Regenbogen nicht wieder bunt wird.Lass Licht in dein Herz - dann kommt die Farbe von allein.(©LuScho2018)