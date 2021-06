+++ MY MELODY OF LIFE +++

wenn die Zeit es erlaubt,sitz ich in Gedanken am Meer,die Wellen ganz laut.Das Zischen und Rauschenlässt die Wellen aufschäumen,weiß am Strand ruhig auslaufen.Die Luft ist so frischund sie riecht nach Salz,die Möwen, sie fliegen,doch immer auf Distanz.Der Wind weht durch mein Haarund ich nehme es kaum wahr,doch kann ich ganz leise(d)eine Stimme hören,wie ein leichtes Flüstern -auch wenn die Wolken die Sonne verdüstern.Mit allen Sinnen versuch ich zu lauschen,dieser Ton -als würde er wellenförmig verlaufen.Es ist wie ein Rhythmus – mal laut und auch leisedieser Takt berührt mein Herz auf besondere Weise-es ist, als wäre es auf einer Zeitreise -verschiedene Gleise und zieht seine Kreise.Ich sitz hier alleindoch je nach Rhythmus und Tonverbindet sich mancher Song.Mit dem ein oder anderen Menschen,mit denen ich feierte, weinte oder auch ein Lächeln schenkte.Erinnerung, Fantasie und Begegnung finden ihren Weg -Sätze formulieren sich, weil ich überleg:„Ihr seid die Anker im Sturm meines Lebens,euch hat mir der Himmel geschickt.Niemals warte ich vergebens.Auch wenn Dunkelheit mich mal umgibt.“Manches mal,wenn die Zeit es erlaubt,sitz ich in Gedanken am Meer,die Wellen singen immer noch laut.Dann ist die Zeit,um mit allen Sinneneinfach zu versuchenmich selbst zu finden.Dann flüstern die Wellenund tragen im Winddeine Stimme zu mir,bevor diewieder verrinnt.©Luise Schoolmann 2021)