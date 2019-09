Teenie-Trio mit Talent

Seit vielen Jahren spielen sie schon zusammen beim BC Marburg. Zunächst in den Jugendmannschaften, dann in der Regionalliga – und mit dem Team Mittelhessen in der U18-Bundesliga. Nun stehen Lisa Bonacker, Luzie Hegele und Lisa Kiefer im 15-köpfigen Erstliga-Kader des BC Pharmaserv Marburg für die Saison 2019/20.Ihr Bundesliga-Trainer Patrick Unger sagt über das Teenie-Trio: „Insgesamt sind es alles total nette Charaktere, die sich durch Ehrgeiz und Arbeitseinstellung auszeichnen – und natürlich durch Talent.“Hier stellen sich die drei Teenager vor.Lisa BonackerTrikotnummer 18Alter: 18 JahreGröße: 186 cmPositionen: Flügel, Centerim BC Marburg seit 2008„Ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht und verbringe jetzt meine Zeit mit Basketball, Jobben und Reisen bis ich nächstes Jahr anfange zu studieren.Als junge Spielerin möchte ich möglichst gut das Team unterstützen, aber auch vor allem diese Möglichkeit zu nutzen, um viel von den anderen Spielerinnen zu lernen.Ich erwarte eine guten Übergang vom Jugend- in den Damenbereich und hoffe, mich selber gut weiterzuentwickeln und im Training gut zu präsentieren.“Luzie Marie HegeleTrikotnummer 14Alter: noch 17 JahreGröße: 174 cmPositionen: Aufbau, Flügelim BC Marburg seit 2013„Ich habe dieses Jahr mein Abi erfolgreich an der Elisabethschule Marburg absolviert und mache nun Bundesfreiwilligendienst beim BC Marburg.Ich möchte im Training 100 Prozent für das Team geben. Ich bin noch sehr jung, daher freue ich mich schon darüber, eine Chance zu bekommen und vielleicht meine ersten Minuten in der 1. Damen Basketball Bundesliga zu sammeln.Ich erwarte, dass die Saison körperlicher wird und ich mich mit Spielerinnen, die viel Erfahrung mitbringen, messen muss. Ich glaube die Teamchemie ist in dieser Saison schon jetzt echt super, weshalb ich mich sehr auf die Zeit auf und neben dem Spielfeld freue.Ich hoffe, dass ich viele Erfahrungen sammeln kann und mich individuell verbessern werde. Ich möchte vor allem an meiner Athletik und an meinem Wurf arbeiten.“Lisa KieferTrikotnummer 9Alter: 17 JahreGröße: 187 cmPosition: Flügelim BC Marburg seit etwa 2010„Ich gehe aufs Gymnasium Philippinum in die 12. Klasse.Dies ist meine erste Saison im Team. Auf so hohem Niveau zu spielen, ist eine großartige Chance für mich, um mich zu verbessern und so viel wie möglich zu lernen.Außerdem spiele ich noch für den BC Marburg in der Regionalliga und in der U18-Bundesliga WNBL. Wir müssen auf jeden Fall härter trainieren und außerdem gut harmonieren müssen, da wir hohe Ziele haben.In der WNBL wollen wir in die Play-offs, das ist eine große Herausforderung. Für das Regionalliga-Team ist das Ziel klar vorgegeben: Aufstieg in die 2. DBBL. Persönlich werde ich mein Bestes geben, damit wir diese Ziele erreichen.“