Riesiger Faktor im zweiten Zuhause

Marie Bertholdt: „Es ist kaum zu glauben, dass ich schon meine fünfte Saison in Marburg starte. Es ist wie ein zweites Zuhause, und ich fühle mich einfach unglaublich wohl. Nach der erfolgreichen letzten Saison hab ich gesehen, was in dieser Mannschaft steckt und wie viel wir noch erreichen können. Unsere Chemie und die Atmosphäre in der Mannschaft machen nicht nur Spaß, aber sind auch sehr motivierend. Ich bin gespannt, was wir diese Saison erreichen können, und ich freue mich darauf, wenn wir alle wieder in Marburg sind!“BC-Trainer Christoph Wysocki: „Marie ist ein riesiger Faktor für die Mannschaft. Als Nationalspielerin natürlich spielerisch. Aber sie gibt auf dem Feld auch das Kommando an, alle hören auf sie. Und sie ist ein Bindeglied zwischen den älteren und jüngeren Spielerinnen. Ich freue mich sehr, dass sie bleibt.“