Neues von Tonisha Baker

Tonisha Baker: „Ich freue mich, noch ein Jahr in Marburg zu spielen. Ich habe hier einen Ausbildungsplatz bekommen. Ich werde mich also nicht nur auf Basketball fokussieren, aber man muss irgendwann auch mal an was anderes denken. Aber ich werde eine gute Balance zwischen beiden Sachen hinbekommen. Ich bin dann das neunte Jahr in Marburg, bin hier so zu sagen groß geworden. Das ist schon richtig cool."Trainer Christoph Wysocki: „Ich musste nicht lange überlegen, ob ich mit ihr weiterarbeiten will. ,Bake' ist nicht aus Marburg wegzudenken, und sie macht immer einen top Job. Ich freue mich ganz besonders, dass sie hier bleibt."