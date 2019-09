Marburg holt Platz 3 beim Kaphingst-Cup

Der BC Pharmaserv Marburg hat beim eigenen Vorbereitungsturnier auf die Bundesliga-Saison den dritten Platz erreicht. Einem Erfolg gegen das kurzfristig eingesprungene Zweitliga-Team Qool Sharks Würzburg stehen zwei Niederlagen gegen Erstliga-Konkurrenz entgegen.Den Kaphingst-Cup nahmen nach drei Siegen aus drei Spielen die Giro-Live Panthers mit nach Osnabrück. Rang zwei holte der TK Hannover, der in der abschließenden Partie die Gastgeberinnen klar besiegte.Die Marburgerinnen waren mit einem ungefährdeten 107:39 gegen den Zweitligisten Würzburg ins Turnier gestartet. Am zweiten Tag lief das Pharmaserv-Team gegen Osnabrück einem frühen 15:22-Rückstand hinterher und hatte in der Schlusssekunde die Chance, sich in die Verlängerung zu retten. Doch der letzte Freiwurf verfehlte sein Ziel.In die finale Begegnung gegen den TK Hannover starteten die Gastgeberinnen mit einem 11:26 nach zehn Minuten. Nach ordentlichem zweiten Viertel folgte ein 20:32 im dritten Durchgang. Die Entscheidung.BC-Trainer Patrick Unger fasste das Wochenende so zusammen: „In der Offensive habe ich viele gute Sachen gesehen, dafür, dass wir uns im Training bisher nicht groß damit beschäftigt haben. Mit den 78 Punkten gegen Hannover zum Beispiel kann ich voll und ganz leben. Auch gegen Osnabrück haben wir teilweise guten Basketball gespielt. Wir können aber nicht zufrieden sein, wenn wir nicht die Dinge umsetzen, die wir uns vornehmen und keine Energie in der Verteidigung zeigen. Wir waren gegen Hannover zu weit von den Leuten weg, und als wir endlich angefangen haben, das zu ändern, war es zu spät. Defensiv dürfen uns bestimmte Sachen nicht passieren, auch wenn Hannover eine hohe Qualität hat. Es wird für uns nicht so eine leichte Saison wie die vorige.“StatistikMarburg – Würzburg 107:39Viertel: 27:7, 26:10, 23:13, 31:9.Punkte: Baker 6/2, Bertholdt 8, Kiss-Rusk 19, Klug 15, Reeh 2, Schaake 6, Simon 13/3, Sola 5/1, Wagner 4, White 24/6, Wilke 5/1.Marburg – Osnabrück 66:67Viertel: 17:24, 20:18, 15:14, 14:11.Punkte: Baker 10/1, Bertholdt 14/1, Hegele, Kiss-Rusk 3, Klug, Reeh, Schaake 7/1, Simon 2, Sola, Wagner, White 14/3, Wilke 16/1.Marburg – Hannover 78:102Viertel: 11:26, 25:19, 20:32, 22:25.Punkte: Baker 7, Bertholdt 4/1, Kiefer (n.e.), Kiss-Rusk 14, Klug 5, Reeh 3/1, Schaake 11/1, Simon 11/1, Sola 9/1, Wagner, White 2, Wilke 12.Punkte für Marburg aus allen Spielen:Baker 23/3 (3 Spiele), Bertholdt 26/2 (3), Hegele (1), Kiss-Rusk 36 (3), Kiefer (n.e.), Klug 20 (3), Reeh 5/1 (3), Schaake 24/2 (3), Simon 26/4 (3), Sola 14/2 (3), Wagner 4 (3), White 40/9 (3), Wilke 33/2 (3).Alle Ergebnisse:Hannover – Osnabrück 67:76Marburg – Würzburg 107:39Hannover – Würzburg 96:60Marburg – Osnabrück 66:67Würzburg – Osnabrück 38:82Marburg – Hannover 78:102Abschlusstabelle:1. Giro-Live Panthers Osnabrück (3:0 Siege)2. TK Hannover (2:1)3. BC Pharmaserv Marburg (1:2)4. Qool Sharks Würzburg (0:3)Weitere Testspiele:Das Pharmserv-Team bestreitet in der nächsten Woche zwei weitere Vorbereitungsspiele, beide gegen den deutschen Vizemeister Rutronik Stars Keltern:Freitag, 13. September, 18 Uhr, in Marburg, Georg-Gaßmann-HalleSonntag, 15. September, 15 Uhr, in Keltern, Sportzentrum Dietlingen.Saisonstart:Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht für Marburg am 21. September beim Season Opening der 1. Damen Basketball Bundesliga in Hannover an, und zwar um 16 Uhr gegen Nördlingen.Das erste Pflichtspiel in eigener Halle folgt am Freitag(!), 27. September, 20 Uhr gegen Aufsteiger Heidelberg.Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.(von Marcus Richter)