Mali Sola bleibt bis 2021 in Marburg

Seit 2016 steht Maria-Angelina Sola beim BC Pharmaserv Marburg unter Vertrag. Nach zwei langwierigen Verletzungen liegt die erste volle Spielzeit hinter der 21-Jährigen. Nun hat die gebürtige Hernerin für zwei weitere Jahre beim BC verlängert.Warum hast du dich für zwei weitere Jahre in Marburg entschieden?Mali: Ich finde das Konzept hier super. Patrick Unger legt den Fokus auf junge, deutsche Spielerinnen und Teamgeist. Man fühlt sich hier einfach wohl. Und durch mein Psychologie-Studium an der Uni hier war es auch keine schwere Entscheidung.Wie war deine erste Saison nach langer Verletzungspause für dich?Mali: Das Knie hält alles aus. Als ich beim Season Opening auf dem Feld gestanden habe, hat sich das super angefühlt. Auch wenn es nur für ein paar Minuten war. Die Saison war für mich richtig wichtig. Ab jetzt kann es richtig losgehen. Da freue ich mich drauf.Und aus sportlicher Sicht?Mali: Ich selbst konnte uns vor der Saison nicht einschätzen. Andere Teams haben krasse Verpflichtungen aus dem Ausland gemacht. Unser Team blieb bis auf zwei starke Persönlichkeiten gleich. Mit unserer starken Hinrunde hat keiner gerechnet. Wir haben alle Teams geschlagen und der Liga gezeigt, was geht, wenn man nicht als Individualisten, sondern als Team auftritt. Platz vier hätten viele vor der Saison sicher nicht erwartet. Vom Verlauf her ist das aber ein bisschen enttäuschend.Warum?Mali: Vom Gefühl her haben wir in keinem der Spiele über 40 Minuten das gezeigt, was wir können. Im Ansatz haben wir bewiesen, wie guten Basketball wir spielen können. Es hat uns aber manchmal die Abgeklärtheit gefehlt, und dann haben wir es verbockt. In den letzten beiden Spielen auch. Das ist ein bisschen schade. Aber positiv ist, dass wir im letzten Spiel nochmal rausgegangen sind und Charakter gezeigt haben. Und wir haben ja auch im Pokal-Halbfinale viel richtig gemacht und in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung gezeigt. Und dort wir haben den dritten Platz geholt.Und worauf freust du dich jetzt?Mali: Erstmal extrem auf ein paar Tage Abstand. Und dann auf eine aufregende neue Saison. Ich weiß noch nicht, wer alles dazukommt. Aber ich freue mich schon mega darauf, wieder in der Halle zu stehen und möchte in der neuen Saison viel mehr erreichen.