Kaphingst-Cup in Marburg

Zwei Wochen vor dem Start der neuen Erstliga-Saison haben die Fans des BC Pharmaserv Marburg die Gelegenheit, ihre neue Mannschaft erstmals in eigener Halle spielen zu sehen. Zum Kaphingst-Cup erwartet der BC drei Gast-Teams.Nach zwei auswärtigen Testspielen (78:79-Niederlage beim Erstliga-Aufsteiger Heidelberg und 79:48-Sieg gegen Zweitligist Bergische Löwen) stehen für das Pharmaserv nun vor heimischem Publikum drei Partien binnen drei Tagen an.Im Modus „jeder gegen jeden" wird in der Georg-Gaßmann-Halle der Sieger des Kaphingst-Cup ermittelt. Neben den Gastgeberinnen treten zwei weitere Erstliga-Teams an: die Mannschaft der ehemaligen Marburger Kapitänin Birte Thimm, TK Hannover, sowie Aufsteiger Giro-Live Panthers Osnabrück.Nach der Absage des niederländischen Erstligisten Loon Lions springen die Qool Sharks aus Würzburg kurzfristig ein. Deren Zugang, Ex-Marburgerin Paige Bradley, wird allerdings wohl noch nicht mit von der Partie sein.Marburgs Trainer Patrick Unger sagt: „Die Vorbereitung verläuft durchwachsen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das locker in den Griff bekommen. Ich bin froh, dass Würzburg sich kurzfristig bereiterklärte, einzuspringen und hoffe, dass wir am Wochenende viel Spielpraxis auf hohem Niveau bekommen."TurnierplanFreitag, 6. September18.00 Uhr: Hannover - Osnabrück20.15 Uhr: Marburg - WürzburgSamstag, 7. September15.00 Uhr: Hannover - Würzburg17.30 Uhr: Marburg - OsnabrückSonntag, 8. September11.00 Uhr: Würzburg - Osnabrück13.30 Uhr: Marburg - Hannoveranschließend: SiegerehrungModus: jeder gegen jeden.Alle Spiele in der kleinen Georg-Gaßmann-Halle.Eintritt zu allen Partien frei.Weitere Testspiele:Das Pharmserv-Team bestreitet in der nächsten Woche zwei weitere Vorbereitungsspiele, beide gegen den deutschen Vizemeister Rutronik Stars Keltern:Freitag, 13. September, 18 Uhr, in Marburg, Georg-Gaßmann-HalleSonntag, 15. September, 15 Uhr, in Keltern, Sportzentrum Dietlingen.Season Opening:Die Bundesliga-Saison beginnt am Samstag, 21. September, mit dem Season Opening in Hannover. Um 16 Uhr spielt Marburg in der Sporthalle Birkenstraße gegen Nördlingen. Mehr Informationen hier.