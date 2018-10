Hessenmeisterschaft im Kraftdreikampf 2018

vom AC 1888 Marburg e.V.In der Klasse weibliche Jugend bis 63 kg körpergewicht belegte Stine Daude mit 107,5 kg in der Kniebeuge, 57,5 kg im Bankdrücken und gezogenen 130 kg im Kreuzheben den ersten Platz.Said Salim Sadaat hatte in der Männlichen Jugendklasse bis 66 kg in der Kniebeuge etwas Pech. Sein erster Versuch mit 105 kg war gültig. Bei den nächsten Steigerungen auf117,5 kg und 125 kg bewältigte er zwar das Gewicht, aber weil er die Kommandos des Kampfrichters nicht abwartete, wurden diese Versuche ungültig erklärt.Mit seinen 85 kgim Bankdrücken und 172,5 kg im Kreuzheben belegte er im Gesamten aber trotzdemden ersten Platz.Den Abschluß der Marburger machte Patrick Popp in der männlichen Juniorenklassebis 83 kg.MIt 187,5 kg in der Kniebeuge, 127,5 kg im Bankdrücken und 230 kgim Kreuzheben belegte er den ersten Platz in seiner Klasse.Unterstützt wurden sie von den Trainern Armin Kremer und Marcel Schaefer, undbetreut von Miriam Dahlke.