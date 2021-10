Halle-Spiel fällt aus

Zwei Marburger Mannschaftsmitglieder wurden positiv auf Corona getestet.Das Spiel wird zu einem späteren, noch unbekannten Zeitpunkt nachgeholt.Ob weitere Partien des BC Pharmaserv Marburg betroffen sind, entscheidet sich in Abhängigkeit weiterer Testungen in den kommenden Tagen.Fail Fact: Vor einem Jahr war fiel ebenfalls das Marburger Auswärtsspiel in Halle wegen Corona-Infektionen aus.Bereits am Samstag traten die Young Dolphins Marburg am 4. Spieltag der 2. Liga bei der Panthers Academy Osnabrück an. Im Duell zweier siegloser Teams unterlagen die Hessinnen mit 68:88.Samstag, 23.10.2021:15.30 Uhr, 2. Liga, Heimspiel gegen Alba Berlin19.00 Uhr, 1. Liga, Heimspiel gegen Herner TC.