Halbfinal-Termine des BC Marburg

Rutronik Stars Keltern – BC Pharmaserv Marburg („Best of three“).Die genauen Spieltermine für das Playoff-Halbfinale stehen fest. Der BC Pharmaserv Marburg trifft auf den Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern. Das Semifinale wird im Modus „best of three“ ausgetragen. Das heißt: Wer zwei Spiele gewinnt, spielt um die Deutsche Meisterschaft, wer zwei Mal verliert, um die Bronzemedaille.Spiel 1: Sonntag, 14. April, 17.30 Uhr, in Keltern, Schulzentrum Dietlingen, Im SpeiterlingSpiel 2: Mittwoch, 17. April, 19.30 Uhr, in Marburg, Georg-Gaßmann-Halle, Leopold-Lucas-StraßeSpiel 3, falls nötig: Ostersonntag, 21. April, 17.30 Uhr, in Keltern, Schulzentrum Dietlingen, Im SpeiterlingIm anderen Halbfinale stehen sich der neue Pokalsieger Herner TC und sein Vorgänger TSV Wasserburg gegenüber. Deren Partien finden jeweils am Vortag der Marburg-Spiele statt.