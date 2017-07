„Es ist ein Hammer“: Svenja Greunke bleibt

Derzeit bereitet sich Greunke als Betreuerin der U20-Nationalmannschaft der Frauen auf die am Samstag beginnende B-Europameisterschaft in Israel vor. Trainer der deutschen Auswahl ist BC-Coach Patrick Unger.Der sagt zur Vertragsverlängerung Greunkes: „Es ist ein Hammer, dass die beste deutsche Scorerin der Liga weiterhin für uns spielt. Svenja hat eine Bombensaison hinter sich. Sowohl sportlich als auch charakterlich ist sie aus unserer Mannschaft nicht wegzudenken. Es wäre schwer geworden, Ersatz zu finden. Ich freue mich, dass wir fast die komplette Mannschaft wieder zusammenbekommen.“Svenja Greunke: „Ich schon etwas intensiver darüber nachgedacht, eventuell auch nochmal woanders zu spielen, aber habe mich letztendlich für Marburg entschieden, da die sportliche Situation für mich einfach sehr gut passt. Die Tatsache, jetzt auch international spielen und damit nochmal neue Erfahrungen sammeln zu können, war da ein ausschlaggebender Punkt. Die Entscheidung für die Teilnahme am Europapokal zeigt auch, dass Trainer, Management und Sponsoren bereit sind, einen nächsten Schritt zu gehen und sich nicht mit den bisherigen Erfolgen zufriedengeben. Diesen Ehrgeiz finde ich sehr positiv und kann mir daher gut vorstellen, etwas dazu beizutragen. Dass wir als Team größtenteils zusammen geblieben sind, sehe ich auf jeden Fall als Vorteil. Allerdings haben wir dadurch noch nichts gewonnen und dürfen uns darauf nicht ausruhen. Einige andere Teams haben wieder ordentlich eingekauft und sind dadurch zunächst wieder unberechenbar. Dass Steffi Wagner jetzt für Marburg spielt, freut mich. Wir sind schon zusammen zur Schule gegangen und hatten auch nach unserer gemeinsamen Zeit bei den Rhein-Main Baskets regelmäßig Kontakt. Wir haben immer mal wieder aus Spaß darüber gesprochen, dass es ja eigentlich cool wäre, mal wieder zusammen zu spielen.“Tonisha Baker, Marie Bertholdt (neu), Paige Bradley, Svenja Greunke, Finja Schaake, Mali Sola (Vertrag läuft noch ein Jahr), Diana Voynova, Steffi Wagner (neu), Alex Wilke, Katie Yohn.