BC Marburg unterliegt Herne

Der Corona-gebeutelte BC Pharmaserv Marburg hat nach einwöchiger Zwangspause sein Heimspiel verloren. Ohne drei Starting-Five-Spielerinnen war der Deutsche Meister von 2019 aus Herne (Bilanz jetzt 4:1) eine Nummer zu groß. Erfolgreichste Punktesammlerin für die Gastgeberinnen (2:3) war einmal mehr Alex Wilke (16). Marburgs Eigengewächs Nora Brüning erlebte ihre ersten 85 Sekunden als Erstliga-Spielerin.Sie hatte zuvor mit den Young Dolphins Marburg in der 2. Liga auch im fünften Spiel das Nachsehen gehabt. Bis zur 23. Minute hielten die jungen Marburgerinnen im Heimspiel gegen Alba Berlin mehr als gut mit (38:38), ehe sich die Hauptstädterinnen (Bilanz jetzt 3:2) am Ende klar mit 80:62 durchsetzten. Und fünf Spielerinnen der Marburger Zweiten brauchten gar nicht duschen, sondern mussten sich gleich ins Trikot der Ersten werfen, weil dort drei Nationalspielerinnen zum Zuschauen von zu Hause verdammt waren.Das erste Viertel war eine Katastrophe für das Pharmaserv-Team. Für Hessens einzigen Erstligisten im Damen-Basketball fiel nichts rein, für Herne alles - zumindest gefühlt. Und so legten die starken Gäste eine 13:0-Führung hin. Erst nach 5 Minuten und 14 Sekunden erzielte Tonisha Baker die ersten Punkte für Marburg, nur zwei weitere – durch Jasmin Weyell – folgten vor der ersten Pausensirene. 4:25.Diese Hypothek war zu groß. Der Rest aber mehr als okay! Die Minuten 11 bis 40 endeten 54:54. Was hätte das für ein attraktives und spannendes Spiel werden können mit zwei Teams im Bestbesetzung... Aber näher als auf 28:40 in der 24. Minute kamen die Gastgeberinnen nicht mehr heran. Dafür ist Herne schlicht zu gut.Dennoch versuchten die Marburgerinnen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Unter anderem Selma Yesilova und Jasmin Weyell, die ihre ersten Erstliga-Punkte für Marburg erzielten. Oder Flora Lukow, die in dieser Saison ihre ersten Erstliga-Minuten bekam und ihre ersten Freiwürfe im Oberhaus überhaupt – und verwandelte. Oder Tonisha Baker, die ihr offensiv bestes Spiel seit Mitte Februar machte.Oder Alex Wilke, die, wie in jedem Spiel in dieser Saison, Marburgs Topscorerin war. Wenige Stunden zuvor hatte sie noch im Alba-Trikot den Auswärtssieg ihrer jüngeren Schwester Clara gegen die Marburger Zweite bejubelt. Und einen Tag zuvor hatte die 25-Jährige gebürtige Berlinerin ihr 1. Staatsexamen als Gymnasiallehrerin für Mathematik und Sport bestanden.„Wenn du mit 0:13 anfängst, ist es schwer zurückzukommen. Nichtsdestotrotz haben wir nicht aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft. Darauf können wir stolz sein. Herne ist eine starke Mannschaft, und ohne unsere drei Stammspielerinnen hätte bei uns schon alles klappen müssen. Aber wir haben den einen oder anderen Korbleger vorbeigelegt. Aber die Saison fängt erst an. Unsere Bankspielerinnen, besonders Jasmin [Weyell] und Selma [Yesilova] haben einen super Job gemacht. Und wir freuen uns darauf, wenn die drei anderen wieder zurückkommen."Viertel: 4:25, 16:11, 18:21, 20:22.Marburg: Arthur 5 Punkte / 1 Dreier, Baker 13/1 (7 Rebounds, 3 Assists), Brüning, Crymble 8 (7 Reb.), Klug 6, Lückenotte, Lukow 2, Weyell 4, Wilke 16, Yesilova 4.Herne: Domuzin 13/1 (6 Reb.), Enabosi, Groll, Köhne, Nofuente 3/1 (3 Ass. 3 Steals), Pelander 11 (5 Reb.), Pollereos, Reich, Remenarova 17 (6 Reb.), Topzunovic 15/1 (10 Reb.), Vucetic 4, Zolper 16/2.SR: D.Rey, T.Maier. Z: 250.Erstes Erstliga-Spiel für Nora Brüning, die damit die 141. für Marburg in der 1. Liga eingesetzte Spielerin seit dem Wiederaufstieg 1992 ist. / Tonisha Baker verdrängt mit 168 Spielen in der Bundesliga-Hauptrunde in Marburgs Bestenliste Lisa Koop von Platz 4 und holt mit 1946 Erstliga-Punkten (inkl. Playoffs) in der Marburger Team-Historie Amanda Davidson auf Platz 6 ein. / Erste Erstliga-Punkte für Jasmin Weyell. / Marburg ist perfekt von der Freiwurflinie (16/16), verliert jedoch, genauso wie bei den beiden unmittelbar vorausgegangenen (Heim-)Spielen mit 100-prozentiger Freiwurfquote (24.11.2019, 22/22, 68:88 gegen Freiburg; 17.04.2019, 17/17, 59:66 gegen Keltern). Die drei letzten Auswärtsspiele mit perfekter Ausbeute von der Freiwurflinie gewann Marburg dagegen.Das erste Viertel war mit 4 erzielten Punkten Marburgs schlechtestes seit der Einführung von Spielvierteln zur Saison 2000/2001 (655 Pflichtspiele) und mit -21 Marburgs schlechtestes auf nationaler Ebene (629). / Marburg erzielt um dritten Mal in dieser Saison weniger als vier Dreier, und alle drei Spiele gingen verloren.Sonntag, 31.10.2021, 16.00 Uhr, 1. Liga, Auswärtsspiel bei Eigner Angels NördlingenSonntag, 31.10.2021, 16.30 Uhr, 2. Liga, Auswärtsspiel bei BBZ Opladen.