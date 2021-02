BC Marburg reist nach Heidelberg

Toyota 1. Damen-Basketball-Bundesliga:SNP Bascats USC Heidelberg – BC Pharmaserv Marburg(Mittwoch, 24.02., 19.30 Uhr).Am Mittwoch tritt der BC Pharmaserv Marburg bei den SNP Bascats USC Heidelberg an. Und wenn alles glatt läuft, sind die Hessinnen dann wieder in der Reihe, was den Spielplan angeht. Denn es geht zum letzten von fünf durch die Pandemie verursachten Nachholspielen. Genau neun Wochen nach dem ursprünglichen Termin.Kostenloser Livestream auf sporttotal.tvWährend die Marburgerinnen (Platz 7, Bilanz 8:9*) seit der Nationalmannschaftspause drei ihrer vier Partien gewannen, hat Tabellenschlusslicht Heidelberg in dieser Bundesliga-Saison aus seinen 15 Begegnungen überhaupt erst drei Siege geholt. Zuletzt am 30. Januar daheim mit 79:75 gegen Osnabrück. In dem Spiel punkteten fünf Bascats zweistellig.Ein Sieg pro MonatDie anderen beiden Erfolge kamen Mitte Dezember in Saarlouis (69:56) und Anfang November in eigener Halle gegen Göttingen (69:63). Anscheinend haben sich die Bascats nach der Niederlage zu Saisonbeginn gegen Pokalsieger Keltern dazu entschieden, pro Monat genau ein Spiel zu gewinnen. Zum Glück haben sie am Samstag noch eins. Dann ist noch Februar...Auffällig: Bei allen drei Erfolgen gewann Heidelberg das Rebound-Duell und erzielte eine – für eigene Verhältnisse – überdurchschnittliche Feldwurfquote. Also besser als die 36,0 Prozent, mit der sie ligaweit auf dem letzten Platz liegen. Der BC ist mit 43,8 Prozent Fünfter.Auf Trio ist VerlassErfolgreichstes offensives Trio bei den Bascats sind Fallyn Freije (15,5 Punkte pro Spiel), Ieva Bagdanaviciene (11,6) und Franziska Worthmann (11,5), die alle drei auch im Hinspiel genau einen Monat zuvor die besten Scorerinnen ihres Teams waren. Dieses gewann das Pharmaserv-Team mit 64:61, hatte dabei aber eine 44:26-Halbzeit-Führung bis zur 35. Minute verspielt.Eine Rückkehr in die alte Heimat wird die Fahrt nach Heidelberg für Rachel Arthur. Vor der Saison nach Marburg gekommen, spielte die Deutsch-Amerikanerin zuvor drei Jahre lang für die Bascats. Die 26-Jährige ist in diesem Monat die konstanteste Marburgerin: die einzige, die in allen vier Partien mindestens 12 Punkte und 2 Dreier erzielte, ein Schnitt von 13 / 2,75. Auch wenn Alex Wilke im Februar bisher sechs Zähler mehr sammelte. Im Hinspiel erzielte Arthur 10 Punkte und 2 Dreier.Heidelberg hatte Corona-freiFun Fact: Heidelbergs Heimbilanz in dieser Saison entspricht der Auswärtsbilanz des Pharmaserv-Teams: 2 Siege aus 8 Spielen. Mit dem Auswärtssieg würde Hessens einziger Erstligist im Damen-Basketball seine Bilanz erstmals seit dem 2. Spieltag ausgleichen.Während die Marburgerinnen am Wochenende den Tabellenvorletzten SV Halle mit 66:40 besiegten, hatte Heidelberg frei. Das Heimspiel gegen Herne fiel wegen positiver Corona-Tests beim Gegner aus. Beim BC sind Marie Bertholdt und Theresa Simon dabei, die am Samstag jeweils mit den Köpfen mit Gegnerinnen zusammengestoßen waren.>>> Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell immer zuerst sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.